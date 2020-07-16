NBA／未釐清狀況先瞎挺　韋德急刪文：絕不支持反猶太

知名主持人Nick Cannon日前因為在podcast節目中，脫口說出反猶太的言論引發軒然大波，之後也被解僱。沒想到退役球星「閃電俠」Dwyane Wade(韋德)居然在推特支持Cannon，不過他立刻就刪文，並表示自己是在沒有全面了解事件的情況下就發文。





起初，韋德在推特標註Cannon並且寫道：「我們支持你，繼續領導下去。」句子中間還插入一個訴求種族正義的「黑拳」符號。隨後韋德就刪文，並且上傳第二篇貼文。





「我想要澄清我現在刪文的原因，我不支持也不寬恕Nick Cannon的說詞，但我要表達，對他所創作的內容和品牌的支持。」韋德的第二篇貼文寫道，不久後，他又再度發文：「我太急著回應這件事，以至於在沒有全然了解他那些反猶太言論的傷害。眾所皆知，我對任何仇恨言論都是零容忍的態度。」





在言論爆炸之後，Nick Cannon直到今日才公開道歉，他表示：「首先，我對我所有猶太的兄弟姐妹表達對誠摯的道歉，因為我在Richard Griffin的節目中說了那些傷人的、撕裂族群的言論。那些話很糟糕的強化了對一個自豪且強盛的種族的刻板印象，我對於那些言論感到相當羞愧和幼稚，那段訪問的影像已經遭到刪除。」



