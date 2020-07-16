NBA／柯爾：有了威金斯勇士將能打造一套萬能的防守體系

「狀元前鋒」Andrew Wiggins本季透過交易來到了勇士隊，雖然他目前的場均從在灰狼的22.4分下滑到19.4分，但是在整體效率和投籃命中率上卻有所提升。勇士總教練Steve Kerr也特別滿意他在防守上的提升，認為他會是勇士打造「萬能」防守體系的關鍵。勇士今年季中把明星控衛D'Angelo Russell交易到明尼蘇達，引起不少人的討論，Kerr在回答此問題時指出，他知道Russell在進攻方面很有才能，但他更認可Wiggins能在Steph Curry、Klay Thompson及Draymond Green所組成的核心陣容中表現得更好。「在擁有Wiggins之後，我們更容易去打造出一種萬用、且可以不斷換防的防守陣容，這一直是我們過去幾年在比賽中的殺手鐧。」在接受《The Athletic》記者 David Aldridge專訪時Kerr說，「從球隊陣容和場上位置的角度來說，這更有意義。」25歲的Wiggins身高201公分、體重87公斤，當他在2014年選秀大會上以首輪第一順位進入到聯盟時，許多人認為這一位充滿運動能力的防守側翼，未來將會成為一名攻防都極具能力的全明星，但事實並非如此。不過，在加入勇士隊之後，在球隊及教練團的鼓舞之下，他花了更多心力在防守端上，並且展現了很強的企圖心，目前場均阻攻和抄截都來到了生涯新高。很顯然的，灣區在開發他這方面的能力上，做得相當不錯。Wiggins在加入勇士的前幾場比賽，表現出讓勇士球團感到滿意的積極性。現在唯一的問題是，他能否在下一季和Curry、Thompson及Green產生化學效應。這一季他只和Curry打過一場比賽，得到21分、10個籃板，此役勇士以121:113輸給暴龍隊。不過Kerr並不擔心此事，他深信Wiggins能和拿過冠軍的前輩們配合良好，並且對於下一季的陣容感到興奮。「現在將所有這些球員調和在一起，是我們的責任。我認為Andrew在此的發展會很出色。」