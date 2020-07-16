警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／林家正隨富邦練習　古久保傳授心法

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-16 18:48:59
▲林家正隨隊練習。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將場邊有一位高大捕手隨隊練習，打擊也十分有力，讓人不免想打聽「這是哪來的球員？」，而目前效力小聯盟響尾蛇隊的林家正，就是正解。

林家正日前曾幫陳偉殷接捕，而他也跟著職棒隊練習，希望能夠持續磨練技巧。

日籍教練古久保健二也暢談他對林家正印象，他說：「林本來就很有力，打擊力道很強，不過本來美國跟日本投手的接球方式不同，我不可能去改變，只有加強他其他部分。」

古久保修正的是林家正的接捕後到傳球前的小動作，如何以更有效率的方式，拿到球就直接傳二壘，是古久保訓練的要素。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀