中職／林家正隨富邦練習　古久保傳授心法

富邦悍將場邊有一位高大捕手隨隊練習，打擊也十分有力，讓人不免想打聽「這是哪來的球員？」，而目前效力小聯盟響尾蛇隊的林家正，就是正解。林家正日前曾幫陳偉殷接捕，而他也跟著職棒隊練習，希望能夠持續磨練技巧。日籍教練古久保健二也暢談他對林家正印象，他說：「林本來就很有力，打擊力道很強，不過本來美國跟日本投手的接球方式不同，我不可能去改變，只有加強他其他部分。」古久保修正的是林家正的接捕後到傳球前的小動作，如何以更有效率的方式，拿到球就直接傳二壘，是古久保訓練的要素。