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中職／兄弟選秀費盡心思　劉志威：3個月前就準備

記者吳政紘/新北報導-2020-07-16 20:16:31
▲中信兄弟領隊劉志威砲轟聯盟。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟領隊劉志威今天透露球隊選秀方針，他說：「我們不會為了有洞補洞，是選該選的人。」

劉志威說：「兄弟是第四順位，因此要看前面幾個球團怎樣選，會做好排序。」劉志威認為，投手野手都會混在一起選。

兄弟團隊3個月以前就不斷開會討論，劉志威說：「就連封王隔天都馬上開會，真的是辛苦丘哥（丘昌榮）。」

 

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