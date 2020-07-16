中職／兄弟選秀費盡心思　劉志威：3個月前就準備

中信兄弟領隊劉志威今天透露球隊選秀方針，他說：「我們不會為了有洞補洞，是選該選的人。」劉志威說：「兄弟是第四順位，因此要看前面幾個球團怎樣選，會做好排序。」劉志威認為，投手野手都會混在一起選。兄弟團隊3個月以前就不斷開會討論，劉志威說：「就連封王隔天都馬上開會，真的是辛苦丘哥（丘昌榮）。」