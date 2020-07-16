日職／連6打數又槓龜　王柏融打擊率又下跌1成15

日本火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對羅德隊之戰，7局下代打，結果又敲出左外野飛球出局，連續6打數未敲安，打擊率降到1成15。
王柏融此役是在7局下代打，當時面對投手石崎剛，一顆150公里速球，被他敲出左外野飛球，火腿依舊是3:4落後。
王柏融目前26打數3安打，打擊率直線下滑，若不能趕快找回手感，恐怕依舊難獲得栗山英樹監督信任。
巨人隊台灣好手陽岱鋼則是在面對廣島隊比賽，代守上場，9局則是選到保送上壘。
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