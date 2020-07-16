中職／中信兄弟提出類育成制　劉志威強調要逐步放寬

中信兄弟領隊劉志威今天受訪表示，不但提出中信兄弟能夠突破60人名單限制，還希望可以比照國外做法，未來逐步放寬球員人數限制。
目前聯盟規章訂出，保留球員人數為60人，因此，不在此限之球員，就是自由契約球員，兄弟的做法，是讓更多選手有舞台。
劉志威說：「有些球員他的狀況就不適合在這樣的張力比賽中，或許要過一段時間，但你還是要讓他出賽，所以就要等他夠成熟了再出來。」
劉志威提出類似「育成球員」的概念，也是培育更多好手的機會。
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