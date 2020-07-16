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中職／丘總神調度　換上「大師兄」林智勝敲追平安

記者吳政紘/新北報導-2020-07-16 22:53:45
▲中信兄弟總教練丘昌榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
中信兄弟總教練丘昌榮今天也上演「神調度」，8局上兄弟落後富邦1分，結果原本要派詹子賢上去代打，林智勝卻因為對方換上守護神陳鴻文，提前上陣應戰，結果「大師兄」林智勝敲出適時安打一棒追平比數，兄弟終場以4:3逆轉勝。

林智勝雖然上半季尾聲才歸隊，但他依舊是球隊精神領袖，尤其他上次在新莊出賽已經是4月26日，剛好他手指骨折滑回本壘。

林智勝果然具有英雄命，8局上滿球數，他敲出左外野安打，幫助球隊續命，而全場4558名球迷都大聲歡呼，彷彿是兄弟主場。

 

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