中職／林書逸單場4安大爆發　「認真去打每一場」

中信兄弟外野手林書逸今年雖然上場時間不多，不過他把握每次機會，甚至在今天面對富邦比賽中，單場4支安打，包括10局上的關鍵安打，獲選單場MVP。
林書逸被定位在守備、他說：「我只要把我先發的任務做好，一個打席一個打席慢慢來就好。」
而他今年出賽數為29場，林書逸說：「我覺得我運氣不錯，當下剛好是一好三壞，我剛好折到變安打。」
「賽前丘哥就有說，我們是職棒球員，每一場比賽都要認真去打，這樣才對得起球迷。」而林書逸的認真，也帶動球隊獲勝。
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