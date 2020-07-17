NBA／緊急發生家庭醫療事務　狀元Zion臨時告假離隊

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，紐澳良鵜鶘狀元前鋒Zion Williamson在今日稍早因為「緊急家庭醫療事務」而離開了奧蘭多迪士尼的訓練場館。他本周曾因腿部痙攣而缺席部分訓練，不過球隊方面強調他健康方面並無大礙。鵜鶘隊籃球運營執行副總裁David Griffin對於Williamson的行為表示支持，「我們完全支持Zion決定離開NBA與家人在一起。出於對Williamson家庭的尊重，我們目前暫無進一步評論。」Williamson在本季例行賽前一天接受手術治療右半月板撕裂傷，原先預計將缺席6到8周，但最終他休養了大約3個月、44場比賽才歸隊。在出戰的19場比賽中，他場均能得到23.6分和6.8個籃板，而鵜鶘贏得了其中的10場比賽。消息人士透露，Williamson在最近的一次訓練中，被隊醫發現有腿部痙攣的情形，不過並無大礙，而且腿部痙攣並非他離隊的原因。鵜鶘目前落後西區第8的灰熊有3場半的勝差，如果他們最終能搭上季後賽列車，那將是聯盟35年後又有球隊能在季賽中遭遇13連敗，最終又能殺入到季後賽。按照目前的規定，Williamson如果返回佛羅里達州，他將必須再次進行隔離，至少要持續4天。