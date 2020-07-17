NBA／如何讓復賽更刺激？湖人老將：讓球迷聽球員垃圾話

NBA即將在月底於奧蘭多重新展開2019-20年賽季，由於不會有任何現場觀眾，因此湖人隊老將Jared Dudley認為這是一個大好機會，讓球迷聽聽看球員在場上的真實對話，他也希望NBA可以允許，讓這些垃圾話在電視上播出。





Jared Dudley說：「如果我是NBA的人，我很清楚知道場上有時候會有不恰當的對話出現，但大多時間裡並沒有。我會另外架設一台攝影機，讓觀眾可以聽到球員對話，這是我們試圖為在家觀賽的球迷販售的一種體驗。」





「現場不會有觀眾，所以什麼是我們以前沒辦法讓觀眾體驗的事？那就是場上的垃圾話。你可以聽到Lebron James和裁判對話，可以聽到James Harden想要裁判吹哨，可以聽Patrick Beverley和其他人講有的沒的。我認為球迷對此很感興趣，他們想聽球員講些什麼，而這會為比賽帶來更多刺激感。」Dudley補充道。





有媒體指出，如果NBA擔心場上有些兒童不宜的對話，可以參考ESPN播出紀錄片《The Last Dance》時的做法，當時紀錄片分別由ESPN與ESPN 2播出，而後者將紀錄片中的髒話消音。





今年已經35歲的Dudley，本季平均上場7.8分鐘，目前繳出1.5分、1.1籃板、0.5助攻的場均成績，他所效力的湖人隊以49勝14敗，戰績在西區排名第一。



