MLB／江少慶秀美技接殺　三冠王對他展現敬意

Miguel Cabrera時，讓他敲出投手強襲球，不過江少慶反應超快，順勢接下美技，讓這位老將對他做出「功夫熊貓」的動作。

江少慶中繼2局失1分，被C.J. Cron轟出一發陽春彈，不過江少慶隨即穩定下來，第二局就未再失分，共用32球被打1支安打1保送，完成任務，他很有機會被登錄在大聯盟開季名單。

包括林子偉、江少慶，還有張育成，這三位台灣好手有機會開季就在大聯盟上場。

老虎隊台灣好手江少慶今天在分組對抗賽中5局下登板，他面對老虎隊重砲「三冠王」