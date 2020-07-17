中職／傳遞52精神！運動產業博覽會開幕　陳金鋒親臨響應

今(17)日於台北松山文創園區登場的「2020台灣運動產業博覽會」，是國內史上最大規模的運動產業博覽會，今天現場的開幕記者會也邀請「永遠的第四棒」陳金鋒來站台，體育署黃金計畫選手周天成、鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、田家榛、吳佳穎也共同蒞臨現場，見證這別具意義的一刻。陳金鋒是我國棒球的指標性人物，這一次也受邀拍攝90秒的形象廣告影片，他在受訪時說，能和我國這些不同項目的頂尖選手一起完成這一次的影片製作，真的很覺得很特別，也相當榮幸。另外，鋒哥也鼓勵大家可以多進場看看這次的博覽會，除了展覽許多選手的私藏物品之外，也能從中看到體育的另一面。「除了選手之外，還有有許多看不到的幕後英雄，如果沒有他們的努力我們也無法站在場上，透過這次博覽會，能讓大家更了解。」陳金鋒也指出體育產業的蓬勃發展，對於選手來說有會有所助益，最明顯的當然就是運動科技上的連帶提升。「這幫忙很大，選手可以從中了解自己的缺失，然後去改正。」本次博覽會主題為「撼動未來，Moving The Future」，分為運動日常、運動專業、撼動館、未來館、電競及多功能館五大展區，佔地超過1800坪，參展單位超過120家、邀請50位運動員及單位出借產品250件以上、38為黃金計畫選手，以及超過30家出版社逾70冊運動書籍及超過90場次大小活動共襄盛舉。