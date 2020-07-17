NBA／復賽漫長等待怎麼過？這5種休閒活動球員最愛

NBA將在7月30日(美國時間)重啟2019-20年賽季，22支球隊的球員這段時間將在奧蘭多的迪士尼樂園度過，雖然外界一度懷疑上百名球員是否有辦法乖乖待在園區，不過目前看起來大多人都能自得其樂。



數百名球員分別住進園區內三間豪華飯店，由於距離開賽日還有一段時間，這些日子中，主要有五種球員拿來殺時間的娛樂活動，分別為高爾夫球、釣魚、電玩、美式沙包和桌球。





1.高爾夫球





高爾夫球是不少球員籃球以外的最愛，這段期間，球員和工作人員，可以進入三座不同高爾夫球場，並且進行4人賽。





2.釣魚





眾所皆知洛杉磯快艇小前鋒Paul George是釣魚狂熱份子，日前他就表示很期待能到園區內的湖泊裡垂釣，目前已經有不少球員加入他的釣魚行列。





3.電玩





當所有球員當抵達奧蘭多時，都得在自己的房間先隔離兩天，這兩天裡就已經有很多球員將自己的電腦設備帶至飯店，就受球員歡迎的遊戲分別是《Call of Duty》、《Fortnite》以及其他運動電玩。





4.美式沙包(Cornhole)





美式沙包也是復賽期間很受球員歡迎的休閒活動，包括雷霆隊的Chris Paul和Shai Gilgeous-Alexander都是箇中好手，不過遊玩時需要全程配戴口罩。





5.桌球





桌球也是復賽期間，少數不用走出戶外就可以進行的娛樂，魔術隊Aaron Gordon和隊友DJ Augustin都深愛這項運動。



