田徑／比賽停擺期愛上打高球　陳傑希望能找老爸討教幾招

由於疫情關係讓東京奧運被迫延到明年開打，也打亂不少選手的計畫。我國田徑選手陳傑今天在受訪時就表示，自己最近愛上打高球，也希望之後能找機會和愛打球的爸爸一起出去同樂，順便向他討教幾招。這次參加運動產業博覽會，陳傑用「震撼」來形容自己所見的場面，他也趁今天這個機會和好友楊俊瀚及周天成邊聊邊逛，看看過往體壇前輩留下來的成績和曾經使用過的器材，激勵自己繼續努力。這一次遇到這麼久時間沒有比賽的情況，陳傑認為保持心中的渴望是很重要的，不能因為沒有比賽就變得消極，反而是要去找出如何去運用這個機會更努力來付出，「不要說到了比賽迫在眉睫，才想到要去準備。」在和教練討論過後，目前陳傑的訓練課表特別朝著加強速度來進行，他也找我國短跑好手楊俊瀚一起練習，順便趁此機會來和後者好好的討教。之後則是會利用8月3號開始的奧運模擬賽，讓自己重新熟悉比賽感覺在這次模擬賽，陳傑希望還是以循序漸進的方式，來逐步提升狀態，「因為重點還是明年，今年就是去找出、並改進自己的缺失，不會太急、或去嘗試一些不一樣的改變而導致身體受傷。」另外，陳傑也透漏自己近期開始嘗試許多球類運動，其中高爾夫是他打起來最得心應手的。「很奇怪，小時候我並不喜歡這一項運動，我老爸常常找我去打，但我都拒絕。」陳傑的爸爸是高球長青選手，雖然之前一直覺得這個運動很無聊，就是一直揮桿，但是後來慢慢發現打球的過程其實和田徑很像，「打高爾夫就是你要很專心的把球打上果嶺，田徑跟這很像，你就是專心的跑在跑道上，沒人會干擾你，最大的敵人就來自於和跟自己的對話。」