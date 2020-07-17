籃球／世界再度看見台灣籃球　FIBA3X3即將轉播台灣賽事

▲ ▲3X3.EXE執行長吳岱豪贈球臺中市長盧秀燕（圖／上寰行銷提供）

▲洪志善(右)轉戰3x3準心不變（圖／上寰行銷提供）

▲台灣3x3籃球聯盟賽在台北香褆廣場開打。（圖／上寰行銷提供）

▲吳岱豪引領3x3熱潮。（圖／上寰行銷提供）

繼SBL冠軍賽受到國際籃總FIBA青睞，轉播了最後兩場賽事之後，FIBA3X3 即將再度同步直播世界最大的3x3聯盟 「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」台灣區台中站的賽事，也證明了台灣在推廣FIBA3X3 的努力已經讓國際看見！在先不久於國際籃球總會（FIBA）刊登專文，FIBA官網提到「Absolute3X3」品牌負責人黃嘉德推動3對3籃球賽的計畫願景，黃嘉德指出，台中市府這次爭取3X3.EXE籃球聯盟賽到台中，在台中市長盧秀燕的全力支持下，成功抓住城市發展的契機，盼藉此國際賽，與市府攜手，將台中打造成世界知名的「3對3城市」。「Absolutely 3x3」也於2014就開始在台灣推廣FIBA3X3 的賽事，也舉辦了多年的國際挑戰賽，是FIBA3X3 在台灣的推廣夥伴。此次能成功爭取到FIBA3X3 的直播關鍵也是在於長期以來的合作與信任。另外不同的是，今年度聯盟賽事特別與歐印整合行銷公司合作，結合城市行銷的概念，將賽事帶到各個城市的熱點舉辦，也獲得許多縣市首長支持與協助推動，如前兩站的台北香褆廣場、宜蘭市新月百貨老樹廣場，都引發許多討論及熱潮，也讓台灣民眾開始感受到FIBA3X3 籃球聯賽的魅力，接下來這週六、日，是南北區球隊聚集的台中站，也讓FIBA3X3 首肯直播台中站的賽事，在FIBA3X3 、日本3X3.EXE、台灣Absolute3X3的Youtube頻道及Facebook粉絲專頁，均將同步提供全程網路轉播服務。3X3.EXE聯盟台灣區執行長及歐印整合行銷公司副總吳岱豪表示，這次賽事提供即將退役球員或想打球的朋友們一個選項，讓他們有機會挑戰國際賽，被國際球隊看到，他這次也將親身投入聯盟賽事，帶領每個有籃球夢的朋友挑戰自己心中的世界，讓台灣在FIBA 3對3舞台占有一席之地。也非常感謝中華籃協對聯盟的協助與幫忙，在籃協的努力之下，原本應於2020舉辦的奧運3x3項目，中華女籃也取得資格賽的項目，都是大家共同努力推廣FIBA3X3 的成果。接下來還有甚具話題性的基隆海洋廣場站，也獲基隆市長全力支持，史上第一次在港口打三打三的國際聯盟賽，背景船艦與郵輪，保證讓參賽選手及觀眾都從未體驗。