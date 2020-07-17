日職／爽快答應！再戰東京奧運　稻葉篤紀續任日本隊監督

東京奧運因為新冠肺炎疫情，在2020年無法舉辦，並順利延期一年舉行，日本隊今天正式提出邀請，讓稻葉篤紀監督續任總教練一職，而他也爽快答應。
稻葉表示：「之前想說要在奧運奪回金牌的想法沒有改變，會全力為了金牌努力。」
由於日職6月才開幕，考慮現況，稻葉都是用電視收看確認球員近況。
稻葉說：「看到等待的球迷慢慢進場，可以感受到運動的強大力量，若是拿下金牌大家一定很開心。」
稻葉篤紀去年率領日本隊在12強賽奪冠，也被認為是目前最佳指揮官。
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