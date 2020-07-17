NBA／痛批不戴口罩者　雷槍：無知讓美國成為疫情中心

前聯盟頂尖射手「雷槍」Ray Allen今日透過個人社群網站發文，痛罵美國社會對於疫情的輕忽，他特別對於一些不戴口罩的民眾特別反感，並且沉痛的表示，「無知是美國成為當前疫情中心的最大原因。」就像是溜馬後衛Malcolm Brogdan一樣，Allen也是一直很關心社會公共議題的球星之一，另外他還特別反對美國總統Donald Trump，甚至批評後者的支持者們不理性。這次新冠病毒肆虐，美國的疫情相當嚴重，這和他們國內普遍對於疫情的輕忽有很大的關係。而Trump正是帶起這種氛圍的主導者，他在公眾場合下時常不戴口罩，也讓他的許多支持者也都這麼做。對於自家元首這樣的做法，Allen嗤之以鼻，他今天在IG上轉發了一則文字貼圖，上面寫著：「我戴口罩是因為，假如專家是對的，我可能會阻止某人感染並病死。假如專家是錯的，我付出的最大代價最多只不過是在臉上包一片紡織物，有些不便而已。」另外他還寫道，「你在車裡也是要繫安全帶的吧？你看到紅燈也會停車吧？你做這些事情就是為了保護自己，保護身邊的人！所以就請戴上口罩，這事沒那麼複雜。」Allen認為，不是要所有人全天都戴口罩，只是在進入公共空間，身邊又有許多人時，必須要這麼做。而對於該動態下許多留言反對的人，他則痛斥這些人無知，「無知是美國成為當前疫情中心的最大原因，也是我們被禁止出國旅遊，以及應對這場疫情的時間遠遠超出應有時長的原因。」