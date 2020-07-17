甲子園／我要打進日職！「阿牛」尤彥晟最後的夏天

目前正在準備夏季大阪府大會的興國高校台灣留學生「阿牛」尤彦晟，不但在紅白戰中敲出長打，他的打擊實力，也是他最佳的代名詞，而他從穀保家商挑戰日本甲子園，卻因為新冠肺炎影響，無法在甲子園大會出賽，也是運氣不佳。「阿牛」從東園國小時期就是中華隊代表，還跟周委宏等同學一起打進威廉波特，中學進入長安國中就讀，高中先去穀保，之後轉學到日本重新入學，現在是高二。對他而言，就像遵循學長蔡鉦宇的路，巧的是，兩人都是東園出身，也都唸過穀保，都在國際賽事大放異彩。不過新冠肺炎打亂所有事情，去年「阿牛」也在夏季地方大會出賽，4打數沒有安打，最後一棒可以追平時機，他卻慘遭三振，他哭著說：「這是三年級最後的大會，實在令人不甘心。」而他接受日本媒體《朝日新聞》採訪，也把握機會說：「我想成為職棒球員，希望可以成為被球探注目的選手，請幫幫我。」主動用Line跟監督喜多隆志求救。喜多1997年幫助智辯和歌山拿下甲子園冠軍，也在日職羅德隊打拚過，知道職棒不好混，他說：「他從海外來日本打拚，有這樣強烈的信念，希望可以讓他夢想成真。」而他從一開始連日文都不會說，到現在也慢慢可以跟隊友溝通，想到去年他經由大聯盟球團球探幫助，6月才來日本，並進入興國高校就讀。興國在1968年夏天拿下甲子園冠軍，尤彥晟的實力讓他馬上就可以穿上20號球衣，而他也訂下高中要轟30支全壘打的目標，他說：「不過到現在只有9轟，所以希望可以多出賽。」興國棒球部6月再度開始練習，尤彦晟可以跟三年級生一起練習，主要真的是「沒時間了！」主將淺利太門說：「他拉打的實力當然有，不過反方向他也可以開轟，這樣的實力就不是其他人可以做到。」大阪府大會將於明天開始，興國首戰日新高校，喜多監督也把尤彦晟放入名單，尤彦晟說：「對我來說或是對三年級球員來說是最後的大會，不過希望比賽我可以轟出三發全壘打，然後幫球隊奪冠。」對「阿牛」來說，高中最後的夏天，正要開始。