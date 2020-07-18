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MLB／確診新冠肺炎　普伊格丟了工作

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-18 10:12:30
▲紅人隊Yasiel Puig。（圖／美聯社／達志影像）
古巴好手Yasiel Puig（普伊格）今天傳出，確定無法加盟勇士隊，因為他確診新冠肺炎，因此目前還是自由球員。

Yasiel Puig在日前原本有機會加盟勇士，不過那是在他確診前，因此現在也丟了工作。

Puig在個人推特上發表他目前無症狀，並且感覺還好，「我將會隔離，直到我檢驗2次陰性為止，希望我可以安全存活。」

Puig去年出賽149場，打擊率2成67，他也待在紅人、印地安人隊，尤其他在印地安人隊十打擊率2成97，也確實補足球隊的火力需求。

 

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