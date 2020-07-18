MLB／確診新冠肺炎　普伊格丟了工作

古巴好手Yasiel Puig（普伊格）今天傳出，確定無法加盟勇士隊，因為他確診新冠肺炎，因此目前還是自由球員。Yasiel Puig在日前原本有機會加盟勇士，不過那是在他確診前，因此現在也丟了工作。Puig在個人推特上發表他目前無症狀，並且感覺還好，「我將會隔離，直到我檢驗2次陰性為止，希望我可以安全存活。」Puig去年出賽149場，打擊率2成67，他也待在紅人、印地安人隊，尤其他在印地安人隊十打擊率2成97，也確實補足球隊的火力需求。





