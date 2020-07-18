中職／兄弟上半季封王　日媒封峮峮為勝利女神

中信兄弟上半季奪冠，除了有米蘭達選手從日本轉戰中職外，日本媒體還是很注重「PS女孩」中的峮峮，不斷長期報導，還認為她的舞蹈可以幫助球隊獲勝。
日媒《full count》先是介紹兄弟在14日對戰統一獅，由許基宏的全壘打加上德保拉9局僅失1分的好表現帶領下，順利拿下上半季冠軍。
不過，日媒也認為，雖然她在客場無法表演，但這也是因為峮峮成為勝利女神的代表，並帶給中信兄弟力量。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
第31屆金曲獎入圍完整名單出爐！鄧紫棋、魏如萱爭歌后 最佳新人共有7人角逐
好市多夏日必買清單TOP10 清涼消暑值得大吃特吃 一吃再吃
夏天愛洗冷水澡嗎？這幾種狀況先不要 恐有爆血管危機
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
繚繞雲海、壯麗山景 登山人心中必爬的台灣7大百岳
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
你愛吃蛋嗎？最新十大過敏食物 蛋白、蛋黃佔據前兩名
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
被高溫勒索的味蕾 就靠超狂椒香麻辣組合餐衝破層層封印