中職／兄弟上半季封王　日媒封峮峮為勝利女神

▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)

中信兄弟上半季奪冠，除了有米蘭達選手從日本轉戰中職外，日本媒體還是很注重「PS女孩」中的峮峮，不斷長期報導，還認為她的舞蹈可以幫助球隊獲勝。日媒《full count》先是介紹兄弟在14日對戰統一獅，由許基宏的全壘打加上德保拉9局僅失1分的好表現帶領下，順利拿下上半季冠軍。不過，日媒也認為，雖然她在客場無法表演，但這也是因為峮峮成為勝利女神的代表，並帶給中信兄弟力量。