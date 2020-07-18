警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／兄弟上半季封王　日媒封峮峮為勝利女神

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-18 11:14:24
▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
中信兄弟上半季奪冠，除了有米蘭達選手從日本轉戰中職外，日本媒體還是很注重「PS女孩」中的峮峮，不斷長期報導，還認為她的舞蹈可以幫助球隊獲勝。

▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
日媒《full count》先是介紹兄弟在14日對戰統一獅，由許基宏的全壘打加上德保拉9局僅失1分的好表現帶領下，順利拿下上半季冠軍。

不過，日媒也認為，雖然她在客場無法表演，但這也是因為峮峮成為勝利女神的代表，並帶給中信兄弟力量。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀