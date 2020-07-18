MLB／張育成敲二壘安打　長打實力無法擋

Daniel Johnson開轟後，又敲出右外野二壘安打，下一棒Bradley Zimmer送他回本壘。

張育成第2次打擊則是4局下敲出飛球出局，客隊則由Tyler Naquin開轟打破鴨蛋。

大聯盟印地安人隊持續進行分組賽事，台灣好手張育成今天擔任8棒鎮守游擊，他2次打擊中有一支二壘安打，並靠隊友適時安打取分，最終球隊以4:1獲勝。張育成上演守備美技，也幫球隊演出雙殺守備，而他在2局下隊友