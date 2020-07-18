日職／尼爾追平13連勝大紀錄　郭泰源獻上祝福

西武隊昨天以10:2擊敗樂天，先發洋投Zach Neal（尼爾）追平郭泰源的球團13連勝紀錄，也受到郭總的祝福。郭泰源說：「想跟他說恭喜，因為沒什麼機會看到他投球，但是他在異地十分努力。」郭泰源在1987年到1988年跨季13連勝，也被稱為「東方特快車」，是西武史上最強洋投。而他也說：「我自己是不太記得這件事，不過我想我拿到勝投或敗投有時是靠運氣，只想幫球隊奪勝。」