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日職／尼爾追平13連勝大紀錄　郭泰源獻上祝福

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-18 12:19:33
▲郭泰源。（取自Youtube)
西武隊昨天以10:2擊敗樂天，先發洋投Zach Neal（尼爾）追平郭泰源的球團13連勝紀錄，也受到郭總的祝福。

郭泰源說：「想跟他說恭喜，因為沒什麼機會看到他投球，但是他在異地十分努力。」

郭泰源在1987年到1988年跨季13連勝，也被稱為「東方特快車」，是西武史上最強洋投。

而他也說：「我自己是不太記得這件事，不過我想我拿到勝投或敗投有時是靠運氣，只想幫球隊奪勝。」

 

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