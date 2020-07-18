日職／王柏融4打數槓龜　打擊率只剩1成

日職火腿台灣好手「大王」王柏融今天在面對羅德比賽中，4打數未敲安，火腿終場以2:5落敗。王柏融此役打二棒、鎮守左外野，不過首打席就被三球三振，第二打席敲出中外野飛球被接殺，第三打席是游擊飛球被接殺，第四打席也是飛球出局。王柏融打擊率賽前是1成15，這場過後只剩下1成，而他連續10打數未敲安，再度陷入低潮。火腿只有靠渡邊諒、橫尾俊建開轟，只好吞下敗仗，羅德隊則是先發投手種市篤暉主投7局失2分奪勝。