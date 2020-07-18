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日職／尼爾追平13連勝紀錄　郭泰源：持續上場就有機會

記者吳政紘/新北報導-2020-07-18 18:12:00
▲郭泰源。（取自Youtube)
富邦悍將顧問，過去是西武隊王牌投手的郭泰源，今天在新莊球場桃猿與富邦賽前現身，被問到過去曾有13連勝紀錄，他說：「持續上場就有機會。」

西武隊洋投尼爾昨日率領西武擊敗樂天奪勝，連續13場勝利，已經追平郭泰源，1987、1988年所創下的舊紀錄。

西武過去在郭泰源加入前就已經是常勝軍，不過郭泰源加入後像是如虎添翼，連捕手伊東勤都形容他控球精準：「擺哪裡基護他都可以投得到。」

郭泰源在西武累積117勝68敗，防禦率3.16，至今仍為許多西武獅迷津津樂道。

 

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