中職／兄弟同局「背靠背」開轟就贏　高國麟：我印象深刻

富邦悍將高國麟今天跟哥哥同局「背靠背」開轟，創下中職兄弟檔生涯首度「背靠背」開轟紀錄，不過他賽後也很開心，因為上次兩人一起開轟，就是他生涯首轟。
2016年5月6日，義大犀牛作客猿隊主場，當時叫「羅國麟」的高國麟就對洪聖欽開轟，換投後老哥高國輝也開砲，兩人順利完成任務，而這次就創下大紀錄。
高國麟說：「那次我記得，因為是我首轟，所以我印象深刻，不過哥哥當時在我後面（開轟），現在在我前面了。」
他認為，上去打時就已經擬定好策略，所以收到很好的成效，高國輝也敲出雙安，幫助球隊奪勝。
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