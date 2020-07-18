日職／陽岱先發敲安　巨人輕鬆擊敗DeNA

日職讀賣巨人台灣好手陽岱鋼今天面對橫濱DeNA灣星隊先發出賽，打第7棒鎮守右外野，單場3打數1安打，目前打擊率為2成70，巨人終場以4:2贏球。
陽岱鋼2局上就被觸身球砸到上壘，4局上敲出一壘飛球出局，6局被三振出局，9局則是敲出中外野安打上壘。
陽岱鋼敲安後洋砲Zelous Wheeler還握拳跟他慶祝，兩人的好感情也被日本球迷注意到。
Angel Sanchez先發8局僅失1分奪勝，反而今永昇太6局失3分，吞下敗投。
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