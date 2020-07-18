中職／索沙投球習慣被抓到　洪總點出關鍵

富邦悍將投手索沙今天面對桃猿主投5局失4分，雖然依舊拿下勝投，不過廖健富對索沙棒棒開花，總教練洪一中也有觀察到。洪總說：「應該是投球習慣被掌握，他投一顆直球，下一顆變速球就被逮到，應該是習慣被逮到，下次要跟他再說一下。」洪總也認為其實對戰多次，猿隊好像都有觀察到一些小細節，或是投球習性，他也會找時間再跟索沙提醒。