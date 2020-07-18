警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／索沙投球習慣被抓到　洪總點出關鍵

記者吳政紘/新北報導-2020-07-18 22:02:16
▲富邦悍將洋投索沙。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
富邦悍將投手索沙今天面對桃猿主投5局失4分，雖然依舊拿下勝投，不過廖健富對索沙棒棒開花，總教練洪一中也有觀察到。

洪總說：「應該是投球習慣被掌握，他投一顆直球，下一顆變速球就被逮到，應該是習慣被逮到，下次要跟他再說一下。」

洪總也認為其實對戰多次，猿隊好像都有觀察到一些小細節，或是投球習性，他也會找時間再跟索沙提醒。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀