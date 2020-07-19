NBA／快艇麻煩大了　主力前鋒因家庭因素離隊

雖然Lou Williams在經過深思熟慮後，決定歸隊參加奧蘭多復賽，不過對於洛杉磯快艇來說，陣容的問題依舊棘手。根據昨晚《The Athletic》記者Shams Charania報導，替補主力前鋒Montrezl Harrell因為家庭因素而突然宣布暫時離隊，目前也還不知道他的回歸日期。如同鵜鶘狀元Zion Williamson一般，Harrell也因為家庭因素而離開了迪士尼的賽區，這意味著他之後還必須要進行病毒檢測並且通過之後，才能重新回到球隊並且參加訓練和活動快艇現階段沒有太大的戰績壓力，他們這一季也已經很習慣有主力球員缺陣例行賽。不過場均能貢獻18.6分、7.1籃板的Harrell是禁區內最主要的替補球員，他也在去年季後賽證明了自己打硬仗的能力，如果快艇想要在本季奪冠，那勢必需要這一名悍將的幫助。目前雖然快艇官方沒有公布Harrell離隊的詳細原因，不過從他本人在社群網站上留下了貼文，應該是和他的祖母有關。在IG現實動態中，他坦言自己在回程的路上一直在哭。Harrell和祖母感情深厚，之前在個人紀錄片中他也提到祖母是他開始打籃球、並且熱愛這項運動的原因，因此這一次家裡出事，他也立刻放下手邊工作，趕回家裡探望後者。這對快艇來說自然不是好消息，除了Harrell不知何時能回歸，Ivica Zubac,、Marcus Morris、 Landry Shamet等3人目前也狀況不明，還未現身訓練。