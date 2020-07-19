NBA／快艇麻煩大了　主力前鋒因家庭因素離隊

雖然Lou Williams在經過深思熟慮後，決定歸隊參加奧蘭多復賽，不過對於洛杉磯快艇來說，陣容的問題依舊棘手。根據昨晚《The Athletic》記者Shams Charania報導，替補主力前鋒Montrezl Harrell因為家庭因素而突然宣布暫時離隊，目前也還不知道他的回歸日期。
如同鵜鶘狀元Zion Williamson一般，Harrell也因為家庭因素而離開了迪士尼的賽區，這意味著他之後還必須要進行病毒檢測並且通過之後，才能重新回到球隊並且參加訓練和活動
快艇現階段沒有太大的戰績壓力，他們這一季也已經很習慣有主力球員缺陣例行賽。不過場均能貢獻18.6分、7.1籃板的Harrell是禁區內最主要的替補球員，他也在去年季後賽證明了自己打硬仗的能力，如果快艇想要在本季奪冠，那勢必需要這一名悍將的幫助。
目前雖然快艇官方沒有公布Harrell離隊的詳細原因，不過從他本人在社群網站上留下了貼文，應該是和他的祖母有關。在IG現實動態中，他坦言自己在回程的路上一直在哭。
Harrell和祖母感情深厚，之前在個人紀錄片中他也提到祖母是他開始打籃球、並且熱愛這項運動的原因，因此這一次家裡出事，他也立刻放下手邊工作，趕回家裡探望後者。
這對快艇來說自然不是好消息，除了Harrell不知何時能回歸，Ivica Zubac,、Marcus Morris、 Landry Shamet等3人目前也狀況不明，還未現身訓練。