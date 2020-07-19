NBA／公鹿教頭：字母哥完全有資格連莊MVP

NBA稍早通知各隊，為了公平起見，復賽的表現和球隊成績，不列入評選年度MVP、年度最佳新秀、NBA最佳陣容等榮譽的考量，這也意味著本季大部分的例行賽獎項都已經塵埃落定。公鹿總教練Mike Budenholzer在接受《ESPN》記者Eric Woodyard採訪時，不諱言他覺得子弟兵「字母哥」Giannis Antetokounmpo完全有資格連莊MVP。「在我們看來，Giannis當然配得上連兩年拿下MVP。」Budenholzer這麼說道，「他在球場兩端為我們所做的一切、他日復一日完成的事情，以及他為我們所樹立的標準。他是一個不可思議的隊友，無私打球且無所不能。我認為這就是MVP的表現，所以我們當然覺得他很值得這個獎項，很高興能支持他。」賽季至今，Antetokounmpo平均每場可攻下29.6分，真實命中率高達60.8%，再加上他場均還能抓下13.7個籃板、送出5.8次助攻，數據上絕對無可挑剔。而且他整季還一直都是年度最佳防守球員的有力競爭者，正是這一點讓他和LeBron James及James Harden等競爭對手拉開了差距。有些人互許會為James抱屈，認為他對湖人的影響遠超數據，這麼說雖然沒有錯，當James在場時球隊的淨得分為+10.3，而當他下場時馬上就掉到了-1.4。但是Antetokounmpo在這個數據上同樣不差，公鹿在有他時淨勝分是+12，證明其確實也做到了用表現提升球隊。而如果Antetokounmpo最終如願獲獎，那他將成為史上第21位至少兩次獲得MVP的球員，同時也是第11位完成連莊MVP的球員。