NBA／湖人教頭：本季MVP和最佳防守球員都應該屬於湖人

聯盟日前宣布復賽的表現和戰績不列入本季大部分獎項的評選考量，而今日洛杉磯湖人主帥Frank Vogel也力挺陣中的兩位球星「詹皇」LeBron James及「AD」Anthony Davis，認為他們二人應該分別拿下年度MVP和年度最佳防守球員。經歷去年未能打進季後賽的慘痛教訓後，James今年和球隊捲土重來，新加入的Davis也展現企圖心，實現季前說要打出防守競爭力的宣言，目前湖人場均失分106.9，在聯盟排名第3、西區排名第1。談起停賽前對戰快艇和公鹿的那兩場比賽，Vogel盛讚James身體力行，攻防兩端都以身作則，「LeBron在兩場比賽中都承擔起最艱鉅的任務。他在與快艇的比賽中防守Kawhi Leonard，而且做得很好。在和公鹿的比賽中，當AD陷入犯規麻煩時，勒布朗又去防守Giannis Antetokounmpo，而且那兩個回合防得相當出色。」Vogel還說，「沒有人對贏球的影響力超過LeBron。我真的相信他應該成為今年的MVP。我也深信Anthony Davis應該成為最佳防守球員。我希望這兩個獎項都屬於我們球隊的球員。」湖人本季最大的目標仍是奪下總冠軍，在經過長時間的停賽之後，不少專家反而更看好紫金軍團，因為他們認為詹皇藉此機會得到休息，而且他率領的球隊在爭冠方面更有經驗，知道如何磨合和團結。