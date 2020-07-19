日職／宋家豪中繼兩局無失分　樂天靠內田滿貫砲逆轉西武

我國旅日強投宋家豪今天跟隨樂天金鷲對戰西武獅，他在第5局中繼出賽，主投2局為本季最長，讓對手6上6下無失分，樂天在關鍵的第7局靠著内田靖人的滿貫砲扭轉戰局，終場以9:5取得勝利。宋家豪近期出賽狀況穩定，個人連3場無失分，5局上他接手樂天首任中繼投手安樂智大的投球任務，當時球隊還以2:5落後。但他上來之後穩住了局勢，雖然先保送了山川穗高，但之後順利解決掉了森友哉，接著又讓中村剛也拉成游擊滾地球形成雙殺，無失分。第6局他繼續上場投球，這一局他投得更加俐落，面對栗山巧、Cory Spangenberg和木村文紀等3名打者，只用9球就讓對手3上3下，還送出1次的三振，總計今天主投2局，使用20球，沒有被敲安打，三振和保送各1次，安全下庄。他退場之後樂天打線展開反擊，第6局淺村榮斗敲出左外野方向全壘打，打回球隊本場的第3分；第7局樂天又利用對方連續的四壞球保送上壘，接著又是淺村的適時安打、敲回2分，追平比數，滿壘的情況下内田靖人掃出滿貫砲，樂天一棒取得超前，反倒形成9:5的領先。第9局樂天讓本季防禦率還是0的森原康平上來關門，他雖然讓前兩棒打者都上壘，但隨後讓源田壯亮擊出投手前飛球被接殺，之後外崎修汰打出三壘方向雙殺打，也結束掉了這場比賽。