中職／梁家榮雙轟、翁瑋均6局好投　樂天收官戰順利取勝

上半季的最後一場比賽，由樂天桃猿在主場對戰富邦悍將，雖然已經無關季冠軍的爭奪，不過今天猿隊在主場還是全力拚戰，全場敲出19支安打，加上本土先發翁瑋均繳出6局只丟3分的優質先發，終場就以14:3大勝富邦，收官戰順利取勝。樂天今天火力串聯的相當理想，前兩局都是在得點圈有人時出現連續安打，一舉得到4分， 3局下梁家榮敲出兩分砲後，富邦緊急換掉今日先發投手陳仕朋，讓陳明軒接手；不過後者同樣壓不住陣腳，上來又被林立敲出3分砲，樂天單局灌進5分，3局打完就取得了9:0的領先。第4局林承飛敲出帶有1分打點的二壘安打，讓主場軍得到今天的第10分，而在桃園棒球場出賽總是能表現出色的翁瑋均，今天前5局也沒有讓富邦打線越雷池一步，直到第6局才讓對手靠著連續4支安打得到3分不過樂天打者今天手感實在太過火燙，6局下楊瑞承擊出兩分砲，第8局梁家榮再掃出右外野方向的全壘打，個人單場雙響砲，讓桃猿再次領先到雙位數，富邦零星的攻勢難以與之抗敵，最終就以11分之差落敗。樂天今天團隊共打出19支安打，其中4支是全壘打，還有7人有打點的進帳，可說是棒棒開花。而投手方面，除了先發翁瑋均之外，後援的黃子鵬、張明翔和陳禹勳也都表現精采，沒有丟分，幫助球隊順利守成。