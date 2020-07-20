中職／如願以償！統一獅第一輪指名高中大物林子豪

2020年中職選秀會今天在台中好運來會館舉行，統一獅隊第一輪第二順位指名平鎮高中野手林子豪，林子豪身高185公分，75公斤。
林子豪在U18中華隊表現亮眼，幫台灣拿下冠軍，而他鎮守三壘，是走守攻三拍子的球員。
林子豪預計補足獅隊郭阜林及未來陳鏞基可能離隊的狀況，而獅隊也預計花3年的時間培養他成為未來球隊主力戰將。
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