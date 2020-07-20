中職／出乎意料之外！樂天首輪選擇高中大物馬傑森

2020中華職棒選秀會在今天進行，本屆總共有123名好手投入，最終第五順位的樂天桃猿球團選擇了高中外野手馬傑森，這個決定也震驚全場。在本屆大會的前4輪，最被看好的4人不出意料之外的都率先被看好，味全龍挑走王維中、統一獅選中林子豪、富邦悍將選擇張進德、中信兄弟選余謙。原本以為樂天在首輪可能以投手為主，但沒想到最終是選了高中生大物馬傑森，出乎外界意料之外。