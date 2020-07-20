中職／中職第二輪選秀　富邦挑中前旅日好手郭俊麟最大咖

2020年中職季中選秀今天在好運來會館登場，富邦悍將挑中旅日好手郭俊麟，味全龍挑中林辰勳、林逸達，統一挑選何恆佑，中信兄弟則是挑選宋晟睿，樂天桃猿選擇林子崴。
郭俊麟上個月才宣布自己動了手肘韌帶置換手術，不過富邦敢選他，就是著眼未來。
兄弟選擇宋晟睿，他是投打「二刀流好手」最快球速也有150公里，樂天則是選了左投林子崴。
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