中職／中職第五輪選秀　文化投捕搭擋蔣少宏、姚杰宏入選

中職2020年季中選秀第五輪味全龍隊挑到蔣坤珄之子蔣少宏，統一獅隊則是挑中文化投手姚杰宏，富邦挑到少年強投林詠翔，兄弟選到林吳晉瑋，樂天則是選了王志煊。其中文化投捕搭檔蔣少宏、姚杰宏都是即戰力選手，而林吳晉瑋則是U18中華隊國手，各隊各取所需。不過獅隊選了劉予承、李其峰、姚杰宏、連續3輪選投手，兄弟選了馬鋼、林志綱、林吳晉瑋，連續三輪選到野手。