中職／想哭但是哭不出來　林辰勳給自己壓力太大

2020年季中選秀今天登場，穀保家商鐵捕林辰勳被味全龍在第二輪選中，他說：「被唸到時，壓力突然消失。」這幾天林辰勳都沒睡好，自己就是有壓力，怕自己沒被唸到。林辰勳說：「今天跟阿公阿嬤還有父親一起來，自己進入職棒希望可以幫助球隊。」林辰勳偶像就是總教練葉君璋，他說：「進到球隊希望多跟他聊天，問他一些練球的技巧。」林辰勳是中華青棒隊鐵捕，他說：「聽到站起來想哭但是哭不出來。」