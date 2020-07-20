中職／中職選秀完整名單出爐　王維中當狀元

中職2020年選秀會今天登場，味全龍不負眾望，選到旅美好手王維中、廖任磊選手，而統一獅隊寄望未來，選了林子豪內野手、何恆佑，還有劉予承等人，中信兄弟選到余謙、宋晟睿、馬鋼等人，富邦則是張進德、郭俊麟等國手，還有外野好手陳真。樂天則是指名馬傑森、林子崴、許竣暘等人。味全龍隊不但選到王維中，連旅日好手廖任磊也一起掌握，此外，具有未來性的林辰勳也被挑到，因此被認為選得不錯。富邦悍將著眼未來，也在第二輪選到郭俊麟，即便他因為手肘開刀，還需休養一年，但總教練洪一中說：「不管是球速、控球等，他都還是最佳球員。」2020 味全隊 統一隊 富邦隊 兄弟隊 桃猿隊 味全隊第一輪 王維中 林子豪 張進德 余 謙 馬傑森 廖任磊第二輪 林辰勳 何恆佑 郭俊麟 宋晟睿 林子崴 林逸達第三輪 楊鈺翔 劉予承 陳 真 馬 鋼 許峻暘 無 權第四輪 王順和 李其峰 莊韋恩 林志綱 林政華第五輪 蔣少宏 姚杰宏 林詠翔 林吳晉瑋 王志煊第六輪 呂詠臻 許哲晏 黃兆維 黃韋盛 邱家慶第七輪 劉崇聖 林原裕 曾峻岳 劉嘉益 何逸龍第八輪 董秉軒 張肇元 許宸銘 曾家鋐 林楷錡第九輪 趙璟榮 李慶隆 周奕丞 劉貴元 蔡鎮宇第十輪 楊淳弼