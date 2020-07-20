中職／選郭俊麟起碼等一年　洪總：他是最強投手

中職選秀今天登場，富邦悍將選到即戰力的張進德，第二輪就選到前旅日好手郭俊麟，總教練洪一中說：「很開心，蠻滿意今天的結果，他本來就是目前我們看到最佳的投手。」洪總順利拿到張進德跟郭俊麟，尤其郭俊麟雖然要等一年，因為他今年才開手肘韌帶置換手術，需要休起碼一年時間，但是洪總說：「他是裡面最強投手，我覺得給他時間，不管是先發還是控球、球速都是最好的。」郭俊麟經過21Ｕ、仁川亞運會洗禮，前往日職西武獅隊發展，去年才被釋出，不過他依舊有很好的能力。