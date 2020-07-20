中職／選郭俊麟起碼等一年　洪總：他是最強投手

中職選秀今天登場，富邦悍將選到即戰力的張進德，第二輪就選到前旅日好手郭俊麟，總教練洪一中說：「很開心，蠻滿意今天的結果，他本來就是目前我們看到最佳的投手。」
洪總順利拿到張進德跟郭俊麟，尤其郭俊麟雖然要等一年，因為他今年才開手肘韌帶置換手術，需要休起碼一年時間，但是洪總說：「他是裡面最強投手，我覺得給他時間，不管是先發還是控球、球速都是最好的。」
郭俊麟經過21Ｕ、仁川亞運會洗禮，前往日職西武獅隊發展，去年才被釋出，不過他依舊有很好的能力。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
貓咪也會怕熱嗎？如何預防毛孩中暑？
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
新婚夜，他給她一紙協議，“孩子出生後，便離婚。”可為什麼....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
繚繞雲海、壯麗山景 登山人心中必爬的台灣7大百岳
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
你愛吃蛋嗎？最新十大過敏食物 蛋白、蛋黃佔據前兩名
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出