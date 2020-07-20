中職／宋晟睿二刀流未來性高　丘總：先給恰哥確認

中信兄弟今天在選秀會第二輪選到平鎮高中好手宋晟睿，他是投打二刀流，總教練丘昌榮說：「我們是看他未來性。」
丘總認為宋晟睿要先經過兄弟的評估，身體狀況是否可以負荷職棒強度，「要經過恰哥、威助的保養。」
而宋晟睿最快可飆出150公里速球，鎮守外野也有一定評價，加上打擊也不錯，因此兄弟也著眼於此，希望他可以未來展現出天份。
此外，兄弟也選了林吳晉瑋，他可以守內野也可以擔綱捕手，加上馬鋼也很有潛力，中信兄弟的內野令人期待。
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