中職／富邦選進即戰力外野手陳真　洪總：爆發力十足

文化大學外野手陳真今年投入季中選秀，由於他是三拍子好手，打擊、守備、跑壘都有一定評價，富邦也以第三輪高順位指名他，希望他能馬上補足戰力。
總教練洪一中說：「我們是看好他是大學生，應該比高中生成熟許多，加上他有長打、爆發力，或許很快就有機會上場。」
富邦上半季戰績23勝37敗是四隊最慘，必須要全面改革才有機會力拚冠軍，洪總認為陳真若是在二軍或是表現夠好，就有機會直接上一軍。
此外，富邦還選到即戰力的張進德等好手，下半季的富邦，有機會打出新氣象。
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