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MLB／張育成持續火燙　敲安助印地安人取勝

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-21 11:06:46
▲印地安人隊三壘手張育成（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟熱身賽持續開打，印地安人隊今天出戰海盜，台灣好手張育成6局上代守游擊上陣，2打數1安打，也幫球隊跑回分數，終場印地安人以11:7獲勝。

印地安人推出Mike Clevinger先發，他主投5局被打4安打失3分，還挨了2發全壘打。

張育成7局下逮到一顆曲球，漂亮敲出安打，他上壘後Jake Elmore敲出二壘安打送他回來得分。第二次打席，張育成敲出右外野飛球出局，不過順利推進跑者。

總計他2打數1安打，目前熱身賽打擊率2成90。

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