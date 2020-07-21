NBA／染疫期間暗無天日　爵士米契爾：此生最恐怖經驗

NBA在今年三月受到新型冠狀病毒(COVID-19)衝擊，球季中斷至今已經長達4個多月，終於要在30日重啟賽季。爵士隊Donovan Mitchell(米契爾)是聯盟首批確診的2名球員之一，他回顧當時，表示這是他此生最恐怖的經歷。《Bleacher Report》製作的短紀錄片當中，米契爾回想確診的前一晚，他說：「我那整晚只睡了20分鐘，隔天早上8點30分，收到通知說我確診，那是我此生最驚恐的經驗之一。」「我最大的擔憂是當時我才剛和我媽媽、妹妹見面，大概是確診前的4到5天前吧。所以我打給他們說『你們必須立刻就去接受病毒檢測。』」米契爾說。米契爾還談到確診之後，不知道何時會出現症狀的焦慮感，他說：「我當時回到家，必須把自己和家人分隔開來，我自己一個人待在沒有窗戶的地下室，你沒辦法分辨是下午4點還是凌晨4點。」米契爾說：「現在是星期一，症狀會在星期二出現嗎？到了星期二，體溫還是一樣，那症狀會在星期三出現嗎？還是會在星期四出現？我在那裡等了10、11天。」已經是爵士隊主力大將的米契爾，本季繳出24.2分的場均得分，另外還有4.4籃板、4.2助攻，在球季因為疫情暫停之前，爵士以41勝23敗在西區排名第3。