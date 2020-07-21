網球／不惑之年重新雄起　費德勒透露預計回歸日期

瑞士網球天王Roger Federer今年因為膝蓋手術而整季報銷，當不少人懷疑他是否還能在下一季健康歸來時，這位20屆的大滿貫冠軍在受訪時表示，自己將預計於今年12月或明年1月之前回到百分百狀態，重新在賽場上展現競爭力。「我正在進行復健訓練，我的目標是在12月或1月前100%恢復，這樣我就能參加2021年的整個賽季。」Federer過去受訪時多次表示，自己對於網球的熱情還沒有消退，而在退役前拿下奧運金牌，則是鼓舞他克服一切困難的重大動力。談起自己的生涯，連Federer都感覺到十分「瘋狂」，他笑說：「我今年39歲，明年則要40歲了。想到自己已經在這條道路上走了超過23年，真的是相當不可思議。一切都發生得很快，我度過了一段美好的時光。」Federer曾經在2017年上演過「王者歸來」的戲碼，那次他也是在前一年剛從大傷中回歸賽場，結果立刻就在澳網和Rafael Nadal進行了一場驚天動地的5盤大戰，並且最終奪下生涯的第18冠。而現在，他則打算透過訓練，試圖再次複製當年的劇情。「我的體能教練給我安排了20週的訓練，他問我是否願意，我回他說：『當然可以。』我想知道在網球運動中還有什麼訓練對我是有用的。我希望我能有一個美好的2021年。」Federer這麼說道。當被問到是否會如前輩Pete Sampras在一場完美的決賽後退役時，Federer否定了這樣的可能性，「我不相信會有一場夢幻般完美的決賽，因為這麼想就很容易出錯。如果我想要這樣的結局，我會在2017年澳網上5盤擊敗Nadal後退役，就像如果我去年在溫布頓擊敗Novak Djoovic一樣，就算真的如此我也不會宣布引退。」