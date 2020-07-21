日職／花費百億日幣！巨人主場東京巨蛋將大翻新

讀賣巨人隊昨日宣布，將在主場東京巨蛋投資100億日幣整修，並且為未來將「無紙化」，全新的「東京巨蛋」就要誕生。
巨人隊規劃，除了要改造大型螢幕外，還要增加女性廁所，大螢幕增加3.6倍，並且有30台送風機。
由於東京巨蛋是今年第32年，未來球迷可以感受到「體感」增加的巨蛋，加上新冠肺炎影響，為避免未來混雜，還有人數限制，會增加讓球迷更舒適的觀戰環境。
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