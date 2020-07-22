NBA／去年難堪被炒　退役球星爆前灰狼主帥將執教尼克

前公牛、灰狼隊總教練Tom Thibodeau在去年初被球團開除，如今又有機會重返NBA球隊執教，而這一次帶領的球隊可能會是紐約尼克隊。據傳球團還有幾名教練人選正在考慮，但退役球星Charles Oakley認為Thibodeau是呼聲最高的那位。Oakley認為Thibodeau接任尼克主帥的機率最高，是因為Thibodeau和尼克新任總裁Leon Rose關係友好，而Rose正是Thibodeau前經紀人。Oakley說：「他們那時已經知道了，你知道我在說什麼，那端關係已經很久了。」過去六個星期以來，尼克隊已經面試11名總教練的人選，除了Tom Thibodeau之外，還包括Jason Kidd、Mike Woodson以及Kenny Atkinson。據傳最有機會的Thibodeau已經開始在觀看尼克隊的比賽錄影。尼克隊自從「甜瓜」Carmelo Anthony離隊之後，近年成為NBA戰績最差的球隊之一，尼克上一次闖進季後賽已經是2012-13年球季，球隊中以年輕球員組成的核心無法在聯盟有一席之地。Tom Thibodeau生涯執教過598場例行賽，留下352勝、246敗的戰績，曾六度率隊闖進季後賽。