NBA／沒人守雙槍　詹皇摯友：湖人首輪碰拓荒者將被淘汰

根據美國媒體NBA Central的報導，洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James的前隊友Channing Frye 在受訪時表示，如果湖人首輪遇到波特蘭拓荒者，那在沒有Rajon Rondo的情況下，他們將會遭到淘汰。在目前主流媒體都認為湖人是冠軍的有利競爭者的情況下，Frye的答案顯得有些特立獨行，而他本人在遭受質疑時給出的答覆是，「湖人目前沒有辦法對付Damian Lillard和C.J. McCollum。」拓荒者「雙槍」一直以來都是他們標誌性的得分武器，去年球隊靠著兩人在季後賽神勇的表現下，一路殺進到西區決賽，才敗給當時的「衛冕軍」金州勇士隊。雖然今年因為傷兵太多而戰績不佳，不過外界認為在主力內線Jusuf Nurkic回歸後，他們或許有機會能逆襲闖進季後賽。Frye的論點也並非毫無道理，因為2018年在鵜鶘效力的Rondo就曾用精湛的防守、極大的消耗了Lillard，最終他們以「下克上」的方式橫掃了拓荒者，讓該季為西區第3種子的「撕裂之城」，首輪就難堪的打包回家。不過，事實上也不該誇大Rondo在球隊的作用，因為那一年鵜鶘當家球星Anthony Davis在攻防兩端無解的統治力，才是讓他們能扳倒拓荒者的關鍵。而如今Davis轉隊到湖人與James攜手合作，本季狀態不佳的拓荒者要擊倒他們恐怕有一些難度。目前拓荒者以29勝37負的戰績排在西區第9，距離西區第8的灰熊還差3.5場勝差，若能維持有望透過加賽的方式打進到季後賽。