NBA／直言詹皇不如喬丹　名人堂作家：世界沒因他而改變

湖人隊「詹皇」LeBron James(詹姆斯)身為當前最大咖的NBA球星，常會被拿來與公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)比較，但名人堂作家Sam Smith認為就影響力而言，前者永遠無法追趕上喬丹。Sam Smith接受《New Yorker》專訪表示：「我從來沒有看過有人可以像詹姆斯一樣在廣告上如此活躍，但很明顯地，這是關於商業和市場，不過喬丹對世界和社會帶來諸多改變，長板球褲、光頭，當然，還有球鞋。」「球鞋是一次革命，早在1980年代，沒有人認為球鞋會變成時尚的一部分，沒有人會覺得把運動員的名字放在球鞋上有什麼了不起。我還記得我有個住在俄羅斯的朋友，有一次他寄給我一組公牛隊喬丹和皮朋造型的俄羅斯娃娃，這是在其他地方看不到的東西。而你不會看到同樣的事發生在詹姆斯身上，詹姆斯是一個大人物，一個偉大的球員，但他沒有改變任何事情，沒有人因為詹姆斯而改變什麼事。」Sam Smith接著說。喬丹生涯兩度帶領公牛隊拿下三連霸，他個人則囊括6座總決賽MVP。而詹姆斯仍在追隨喬丹的腳步，目前他已經拿下3座總冠軍，3度獲選總決賽MVP、4度獲選單季MVP。而詹姆斯今年有望再添一座總冠軍獎盃，因為他所率領的湖人隊目前在西區戰績名列第一，30日重啟2019-20年賽季之後，被視為總冠軍熱門球隊之一。