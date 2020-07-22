籃球／經典籃球賽回來了　黃金世代俠獸合體對決未來之星

▲第四屆經典挑戰籃球賽記者會，公布參賽名單。（圖／黃建霖攝）

▲第四屆經典挑戰籃球賽記者會，公布參賽名單。（圖／黃建霖攝）

過去三屆Be Heros經典挑戰籃球賽獲得廣大迴響，今年將不畏疫情在8月15-16於彰化縣立體育館開打，本次主題稍有不同，將由學弟、學妹挑戰學長、學姊，賽事口號為「挑一場吧」，希望參賽選手能互相切磋，激起不同的火花。今天記者會上，選手們也先用「垃圾話」來先禮後兵，讓對抗氣氛更升級。此次男女組合的對戰戲碼都相當精彩，15號女子組先上演怪物新人陳薇安為首的潛力新秀挑戰中華女籃後場雙箭頭彭詩晴、林育庭的戲碼；16號男子組小將吳永盛和林庭謙領銜的未來之星則要正面對決「俠獸」合體的黃金世代。門票預售將在年7月23日中午12:00正式開賣。今天在記者會上年輕球星們也沒在客氣的，在現場和前輩們嗆聲，今年決定參加選秀的佛光大學中鋒劉昕妤對學姊彭詩晴和潘姿吟說：「雖然經驗不夠，但我們跑一步算你們兩步啦！」而彭詩晴則是人狠話不多，直接表示要在「場上見真章」。而號稱「國民姊夫」的吳永盛，則是嘲諷老大哥田壘「只剩下三分球」、而對陳世念的印象則是「僥倖擦板兩分」，精彩垃圾話也迅速炒熱現場氣氛。近年都在美國打球，林庭謙很珍惜這次在國內打比賽的機會，他表示目前美國疫情嚴重，雙親都很擔心，因此自己這些時日還再考慮要不要回去。所以在此時能有這個比賽和同梯及前輩交流真的很開心、也很感謝。「很慶幸有這個比賽把大家聚在一起，包括傑龍和又瑋應該都是在U17之後就沒一起打比賽了，而能仁的學弟彥廷也是很久沒搭配了。」