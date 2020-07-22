日職／王柏融連續3場沒先發　對軟銀還沒機會上

日職火腿隊今天在客場持續出戰軟銀鷹隊，台灣好手「大王」王柏融再度從板凳出發，連續3場無法先發。
王柏融前一場先發出賽就是18日，但是他4打數未敲安，目前打擊率只剩1成。不過，軟銀今天推出和田毅先發，王柏融曾在4日對他敲出安打，一口氣突破連8打數未敲安的低潮，也是王柏融本季第2安。
火腿打線如下：
（中）西川遙輝
（左）杉谷拳士
（指）近藤健介
（一）中田翔
（右）大田泰示
（二）渡邉諒
（三）Villanueva
（捕）石川亮
（遊）中島卓也
先發投手Nick Martinez
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