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日職／王柏融連續3場沒先發　對軟銀還沒機會上

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-22 16:28:39
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天在客場持續出戰軟銀鷹隊，台灣好手「大王」王柏融再度從板凳出發，連續3場無法先發。

王柏融前一場先發出賽就是18日，但是他4打數未敲安，目前打擊率只剩1成。不過，軟銀今天推出和田毅先發，王柏融曾在4日對他敲出安打，一口氣突破連8打數未敲安的低潮，也是王柏融本季第2安。

火腿打線如下：

（中）西川遙輝

（左）杉谷拳士

（指）近藤健介

（一）中田翔

（右）大田泰示

（二）渡邉諒

（三）Villanueva

（捕）石川亮

（遊）中島卓也

先發投手Nick Martinez

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